Reformes a la plaça del Rastrillo de Castellciutat

L’ajuntament de la Seu ha donat llum verda a la licitació de les obres de rehabilitació de la plaça Josep Moragues de Castellciutat, coneguda com el Rastrillo. L’objectiu és millorar el parc infantil i la plaça. Els treballs compten amb un pressupost de 160.000 euros i contemplen la creació d’un espai d’ombra que permeti arrecerar-se del sol a l’estiu. També s’ampliarà la zona de jocs i es millorarà la il·luminació. Per una altra banda, el consistori també va aprovar l’adjudicació de la construcció d’un mur de contenció al camí de les Torres a la firma Urbeg, per un total de 1.380 euros. Pel que respecta a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre, el consistori de la Seu d’Urgell ha aprovat acceptar una subvenció del Consell Superior d’Esports de 200.613 euros.