Urbaser s'adjudica la recollida de brossa de l'Alt Urgell fins a 10 anys

L’empresa Urbaser s’ha adjudicat la recollida de les escombraries de tot l’Alt Urgell durant un període de vuit anys, prorrogables fins a arribar a un màxim de deu. És la guanyadora del concurs per unificar un servei que, fins ara, prestaven per separat la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet als municipis del nord, i la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional als del sud.

El contracte per a la recollida d’escombraries ascendeix a 13,2 milions d’euros (IVA inclòs) i va entrar en vigor el 8 de juliol passat, després d’un intent fallit d’adjudicar-lo. Un primer concurs va quedar desert la primavera passada. Queda pendent una altra licitació, actualment en curs, per contractar la gestió de l’abocador comarcal de Benavarre i les seues instal·lacions de reciclatge.

L’adjudicació a Urbaser significa per als municipis del nord de la comarca mantenir la mateixa empresa que portava a terme fins ara la recollida d’escombraries. Per als del sud, en canvi, és passar d’una gestió directa per part de la mancomunitat a posar-la en mans d’una empresa externa. En aquests últims municipis, el canvi en la gestió ha començat a fer-se patent amb canvis en l’emplaçament de les illes de contenidors d’escombraries, una cosa que, en ocasions, s’ha traduït en queixes entre els veïns i fins i tot actes d’incivisme (vegeu el desglossament).

La nova concessió de la recollida d’escombraries comportarà completar el procés que es va iniciar mesos enrere a la Seu d’Urgell per desplegar a tota la comarca contenidors amb clau. Els usuaris s’han d’identificar mitjançant una targeta personal o una aplicació de telefonia mòbil per poder utilitzar-los. El seu objectiu és augmentar els índexs de recollida selectiva de residus. Tanmateix, aquest canvi no es portarà a terme de manera uniforme en el conjunt de l’Alt Urgell.

Fonts de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet van precisar ahir que, després de completar el desplegament de contenidors amb clau a la Seu d’Urgell, la seua implantació a la resta de municipis que formen part d’aquest organisme supramunicipal es farà a partir del dia 5 d’agost. Es farà a Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols, Josa i Tuixén, Alàs i Cerc, Estamariu, Arsèguel, Pont de Bar i Cava.En canvi, l’aplicació d’aquesta tecnologia a la resta de municipis de l’Alt Urgell, els del sud de la comarca, encara no té una data establerta. La Mancomunitat Meridional agrupa Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola i Valls d’Aguilar.

Bosses d’escombraries al carrer, com a queixa al canvi

En les últimes setmanes s’han succeït actes incívics a Coll de Nargó com a protesta al canvi del servei de recollida, i han estat diversos els veïns que han deixat les bosses d’escombraries en zones on no hi ha contenidors. Per la seua part, l’alcalde, Martí Riera, va explicar que, a poc a poc, “aquest incivisme reivindicatiu i poc considerat amb la resta de veïns” ha anat minvant amb el pas dels dies. Va afegir que a l’unificar el servei s’han de canviar tots els contenidors, “optimitzar la ubicació de les illes” i anar “a poc a poc” per assimilar el canvi del sistema. “De moment no ens han arribat tots els dipòsits nous, ni els camions de càrrega, ni de neteja. Estem en un procés d’impàs i treballem perquè el servei sigui més eficient”, va assenyalar. El consistori de la localitat ha demanat als veïns a través d’un comunicat utilitzar bé les illes de contenidors, que desapareixen del nucli antic, i fer una bona gestió dels residus.