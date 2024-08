El concurs de formatges, al centre cívic

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El concurs de formatges artesans del Pirineu, que s’emmarca en la celebració de la Fira de Sant Ermengol de la Seu, es traslladarà aquest any a la segona planta del centre cívic El Passeig. És la primera vegada que la Fira de Formatges, que aquest any arriba a la trentena edició i que és el principal reclam de la fira mil·lenària, canvia d’ubicació, deixant la zona poliesportiva traslladant-se fins al centre de la ciutat.

Per poder fer-ho, l’ajuntament adequarà la segona planta de l’edifici municipal. Farà falta una inversió de 59.290 euros per millorar el paviment i els serveis d’electricitat, entre d’altres. El consistori ha celebrat un ple extraordinari per aprovar una modificació de crèdit que permeti l’actuació. A la segona planta, ara en desús, se celebrarà el tradicional concurs. Comptarà amb un prestigiós jurat format per seixanta experts que degustarà i valorarà més de 150 varietats de formatges, que optaran a medalles de fins a setze categories. El concurs està obert al públic. Tal com va anunciar l’ajuntament el mes de març passat, el canvi obre la porta a ampliar el nombre d’artesans de formatge participants. S’ubicaran a la part exterior del passeig Joan Brudieu i mantindran les estructures de fusta dels últims anys. La fira se celebrarà entre els dies 18 i 20 d’octubre.

El ple extraordinari, celebrat divendres passat, va aprovar també destinar 71.738 euros a instal·lar portes automàtiques a l’entrada de l’edifici de l’ajuntament. L’objectiu és millorar l’accessibilitat. També va tirar endavant una actuació per 15.000 euros per fer arribar canalitzacions elèctriques a la zona de les autocaravanes per celebrar-hi els concerts de festa major.