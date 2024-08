La tradició torna a regnar

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça Patalín de la Seu es tornarà a omplir aquest diumenge per celebrar el Ball Cerdà durant la festa major. Més d’un centenar de parelles, entre joves i adults, es vestiran amb les millors gales per representar aquesta dansa, declarada el 2016 com a Element Dia Festiu Patrimonial d’Interès Nacional pel Govern de la Generalitat. La seua elegància i antiguitat són motiu cada any d’una gran posada en escena que requereix que tots els participants prenguin part dels assajos durant la setmana prèvia.

Ahir van començar les sessions per recordar les principals peculiaritats de la dansa. Unes sessions que s’allargaran tota la setmana i en les quals els més petits, fins als 8 anys, són els primers. A les 19.00 hores és el torn dels joves, d’entre 9 i 15 anys, i a partir de les 20.00 hores assagen els adults majors de 16 anys. Les sessions es fan cada tarda al pati del col·legi Pau Claris de la ciutat i l’organització demana que, com a mínim, els dansaires participin un mínim de dos dies en els assajos per poder actuar diumenge, sobretot els de menys edat. També és imprescindible acudir a l’assaig de divendres.

Els orígens del Ball Cerdà, una variant del Ball Pla, són incerts. La primera referència escrita coneguda d’aquesta dansa típica de la Seu es troba a La Vanguardia del dia 5 de setembre del 1916. Per fonts orals es té coneixement que s’havia interpretat al segle XIX. Durant el segle XX es va interrompre per la Guerra Civil i la postguerra. A la dècada del 1960 i 1970 va viure moments crítics per falta de participants. A començaments dels anys 1980 la xifra de dansaires va créixer i l’interès per mantenir-lo va anar en alça fins a l’actualitat.