La Puça renaix a Arsèguel

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El petit poble d’Arsèguel, amb tot just 80 veïns censats, pot presumir de tornar a tenir activitat comercial. I és que des de fa pocs mesos compta amb una llibreria especialitzada en llibres locals, de muntanya i del Pirineu. És La Puça i s’ha convertit en l’únic establiment comercial del poble després que fa poc més d’un any es jubilés el forner i, al no trobar relleu, Arsèguel es quedés sense cap botiga.

La regenta Anna Riberaygua, que amb el seu marit, Pere Miquel, havien estat els responsables, durant prop de 40 anys, d’una llibreria especialitzada en muntanya al barri antic d’Andorra la Vella. Riberaygua explica que malgrat tancar l’espai físic del país veí, els clients han pogut continuar comprant a través del lloc web de l’establiment, que han mantingut actiu. I ara poden tornar a visitar-los en aquest petit racó de la comarca de l’Alt Urgell. Al seu torn, Riberaygua es defineix com a amant de la lectura, del llibre de muntanya “selecte”, i també de la literatura infantil. En el nou espai pot “matar el cuc” i continuar amb la seua passió, els llibres i el contacte “del tu a tu” amb els clients.El funcionament és senzill. Habitualment la llibreria està tancada però hi ha un timbre i quan un client truca, la llibretera, que disposa del seu habitatge al costat de l’establiment, acudeix a obrir-li la porta i atendre’l. El local s’ha convertit també en un punt de reunió de veïns, que una vegada a la setmana es concentren per jugar als escacs. Amb La Puça, aquest matrimoni es mostra satisfet perquè “posem el nostre gra de sorra a col·laborar en el desenvolupament del territori i a crear xarxa d’activitat al Pirineu perquè els joves vegin que és possible viure-hi”.

La llibreria s’ha convertit en un punt de reunió dels veïns, que es troben per jugar als escacs