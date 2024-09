L'Estat cedeix 15 pisos de la Sareb a la Seu, que els posarà de lloguer

L’immoble ocupat està situat al carrer Joan Baptista de La Salle de la Seu. - C. SANS

L’ajuntament de la Seu d’Urgell gestionarà l’edifici actualment okupat situat al número 42 del carrer de Sant Joan Baptista de La Salle de la ciutat. El consistori té previst posar-lo en règim de lloguer social assequible. Es tracta d’un immoble amb un total de disset pisos, dels quals dos són de propietat privada. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar ahir que l’ajuntament passarà a gestionar els quinze habitatges restants, que són de la Sareb. D’aquests, actualment onze estan ocupats, dos buits i dos en règim de lloguer social després d’arribar a un acord entre els inquilins i la Sareb.

L’anunci el va fer el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, durant la visita institucional que va fer a la ciutat. Va indicar que “després de diverses setmanes de treball” entre l’ajuntament, la Sareb i la delegació de l’executiu espanyol, han arribat a un acord de cessió de l’immoble. Barrera, que va recordar que l’ocupació d’aquests habitatges “genera problemes de convivència ciutadana des de fa mesos”, va apuntar que una vegada es facin efectius els desnonaments, el consistori assumirà els pisos i farà les reformes necessàries per adjudicar els habitatges socials a veïns en situació de vulnerabilitat. Va recordar també l’aposta del govern del municipi per posar a disposició de la ciutadania més lloguer assequible “per fer front a la greu problemàtica d’habitatge que patim”. Durant la visita, el delegat es va reunir també amb el bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i va saludar, juntament amb el subdelegat a Lleida, José Crespín, els participants d’un seminari sobre control fronterer organitzat per la Guàrdia Civil a la capital de l’Alt Urgell. Van participar-hi un total de quaranta guàrdies civils i van abordar noves tecnologies dirigides a la investigació i noves estratègies en les tasques de control duaner. També es van portar a terme pràctiques a la duana de la Farga de Moles.