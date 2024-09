Informe per millorar la seguretat i reforçar un talús a Castellbò

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Montferrer i Castellbò va informar ahir que ha encarregat un estudi tècnic i geològic que determinarà les mesures que han d’implementar per millorar la seguretat a l’entrada de la població de Castellbò. Les últimes pluges que van caure el cap de setmana van provocar una esllavissada de roques i de terra diumenge a la matinada que va tallar l’accés al nucli.

L’alcalde, Albert Marquet, va explicar que l’incident va passar a les tres de la matinada i no va provocar cap dany personal ni material. Operaris de la brigada van retirar part de l’esllavissada per restablir circulació.Així mateix, Marquet va afegir que “feia temps que vèiem que el talús presentava una certa inestabilitat” i que en ocasions anteriors s’havia desprès alguna pedra. A l’espera de retirar la resta de l’esllavissament i de millorar la seguretat, l’ajuntament ha establert un pas alternatiu en aquest punt de la via. L’estudi geològic determinarà la mesura que caldrà per reforçar la muntanya.