Talls nocturns de llum a trenta famílies d'Oliana

Publicat per Cynthia Sans

Veïns d’Oliana han expressat el seu malestar perquè des de fa uns deu dies es queden sense llum a la nit. L’avaria afecta una trentena de famílies a les quals salten els diferencials en horari nocturn, encara que de dia no hi ha cap incidència. Els carrers afectats són Josep Escalé, avinguda Barcelona i carrer Moreres, malgrat que només en diferents blocs de pisos i cases unifamiliars en trams determinats d’aquestes vies públiques.

Segons les primeres investigacions, es tracta d’una avaria del cablatge. Fonts municipals van remarcar que ja s’ha parlat amb Endesa, que està treballant en la localització de l’esmentada avaria. De moment, no s’ha trobat el punt on és l’afectació, per la qual cosa el descontentament veïnal persisteix.Segons el consistori, divendres passat van començar a monitorar els comptadors de llum i estava previst que els tècnics fessin diumenge i avui noves comprovacions per tal de delimitar els trams on podria estar la ruptura.Els talls es registren en habitatges que es van construir fa uns dotze o tretze anys, segons assenyalen els veïns afectats, “ja que se’ns va obligar a instal·lar sistemes magnetotèrmics per constatar les pujades de tensió”, afirmen. La zona s’ubica a prop d’on es troba l’ajuntament, encara que hi ha cases de la zona antiga que no tenen aquest problema. Al quedar-se sense llum a la nit, els congeladors no funcionen, “per la qual cosa ens aixequem amb el menjar per tirar. Això ja ens ha succeït en diverses ocasions”, asseguren en aquest sentit els veïns afectats. D’altra banda, incideixen que hi ha algunes persones que han de mantenir medicaments en fred i que, amb aquesta situació, també es fan malbé i això sí que suposa un problema, “ja que han de tornar a sol·licitar el medicament al CAP per aconseguir de nou les receptes”.Els veïns asseguren que, en un principi, Endesa es va desentendre del problema ja que atribuïa la incidència a les instal·lacions internes de cada habitatge i aconsellava que es digués a un electricista. “Gràcies a la intervenció del consistori, que és on vam dirigir totes les nostres queixes –va remarcar el veí–, Endesa s’ha fet càrrec de la problemàtica i està buscant on es troba l’avaria”. Els veïns asseguren que els talls són intermitents i que en la de diumenge a dilluns no se’n van registrar.