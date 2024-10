L’espectacle compta amb la música en directe de la cantautora Xiomara Abello. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fanga Escènica, companyia teatral que promou les arts escèniques a la Seu i al Pirineu, ha presentat el seu segon espectacle, una obra de teatre que naix de la necessitat de donar veu a les dones del segle passat que van ser trementinaires, un ofici desaparegut i que amb la seua saviesa van ajudar a curar milers de persones. El títol, Dones de flors i herbes. L’equip, majoritàriament femení, combina artistes catalanes i andorranes.

Núria Llobet i Raquel Torrent, artistes locals i cofundadores de La Fanga Escènica (amb Joel Pla), interpreten les dos dones trementinaires. La companyia ha recuperat un text escrit pel dramaturg Agustí Franch, guanyador del premi 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2022. La direcció va a càrrec de l’andorrana Irina Robles, que executa la posada en escena. La música la recrea la reconeguda guitarrista, cantautora i compositora del País Valencià Xiomara Abello, que durant les funcions actua en directe per posar la banda sonora in situ.Amb l’obra, la companyia ha volgut “crear sobre una temàtica genuïnament del Pirineu”. “És un fenomen únic d’aquí, de la nostra comarca, de l’Alt Urgell, però pensem també que alhora és transversal, perquè parla del fet d’habitar el món com a dona”, expliquen.

Les protagonistes apunten que el fenomen de les trementinaires és únic de la comarca de l’Alt Urgell

Les representacions d’aquest mes d’octubre han esgotat les places disponibles de la nova sala de teatre de la capital de l’Alt Urgell, la Sala Única. La companyia té clara la voluntat de buscar sinergies per girar la història per petits pobles del territori i de traslladar-la també a sales de Catalunya i Andorra. Prèviament, preveuen adaptar l’espectacle perquè pugui ser interpretat en espais a l’aire lliure.