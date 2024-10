Endesa atribueix els talls a una connexió il·legal

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Una connexió il·legal al sistema elèctric d’Oliana podria ser la causa dels talls de llum nocturns i reiterats que han patit durant més d’un mes al voltant de 30 famílies del municipi. Ho ha assegurat la companyia elèctrica Endesa, que ha monitorat els comptadors de llum de la zona afectada al llarg de tres setmanes i fonts dels quals van explicar ahir que la situació ja està normalitzada. La incidència s’ha centrat en alguns habitatges dels carrers Josep Escalé i Moreres i a l’avinguda Barcelona.

Fonts de l’elèctrica van explicar que “tot apunta al fet que hi ha hagut algun particular que ha tingut manipulat el seu sistema de protecció i això ha provocat les afectacions a la resta de veïns”. Les mateixes fonts van indicar que després de regularitzar-se la situació s’han retirat els sistemes de control.D’altra banda, des de l’ajuntament, el primer edil, Ricard Pérez, va explicar que els talls han cessat i va afegir que Endesa va sectoritzar diferents punts del sistema elèctric del poble per delimitar la causa, malgrat que els monitoratges no van permetre localitzar el focus del problema.

L’ajuntament també impulsat aquests últims dies actuacions d’urgència per reparar el clavegueram en diferents punts del municipi. A les escales del Portalet, que comuniquen el carrer Major amb el Vall de Dalt, els operaris van comprovar que l’interior de les escales havia quedat buit i estava al límit del col·lapse. També han reparat una part de camí enfonsat d’un dels camins que connecta Oliana amb el riu Segre, al tram que transcorre al costat de la depuradora municipal. Les causes, segons assenyala el consistori, han estat filtracions del canal de reg.