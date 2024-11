El Parc del Segre buida el canal per reparar-lo

Els operaris aprofiten el buidatge per realitzar tasques de manteniment. - C.SANS

El canal olímpic del Parc del Segre presentava ahir un aspecte poc usual, sense aigua a les canalitzacions. El motiu són els treballs de manteniment que s’estan portant a terme aquests dies i que han obligat a paralitzar per complet les activitats turístiques i esportives. El buidatge va començar a principis de la setmana passada i els responsables de les instal·lacions esperen poder tenir-les llestes a mitjans d’aquesta mateixa setmana.

La gerent del Parc Olímpic del Segre, Meritxell Rodríguez, va explicar que aquest tipus d’actuació és porta a terme una vegada cada dos anys i que aprofiten per retirar el llot acumulat al fons dels canals, pintar de nou els elements metàl·lics visibles i consolidar alguns talussos i parets que amb el pas dels anys requereixen actuacions de millora.

Els operaris aprofiten també per realitzar tasques de manteniment a l’embarcació que utilitzen els turistes per portar a terme els passejos pel canal d’aigües tranquil·les i milloren les condicions dels laterals del canal d’aigües braves, on se celebren les competicions. Rodríguez va destacar que cada vegada que necessiten actuar ho fan cap al final de la temporada d’estiu, quan el volum de turistes disminueix.