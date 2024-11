La Seu espera 300 esportistes el cap de setmana en la setena Ciclocròs catalana

L’entitat participa cada any en nombrosos esdeveniments.

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Horta del Valira repetirà com a escenari aquest cap de setmana de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2024, que celebra la setena edició, la cinquena a la Seu. L’alcalde, Joan Barrera i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, al costat del president de l’Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, van presentar la competició, que espera superar el nombre d’inscripcions de les passades edicions, que es van situar entorn dels 240 corredors, i sumar 300 esportistes d’aquesta modalitat.

L’alcalde va destacar que la competició ha aconseguit consolidar-se amb el pas dels anys i va agrair la dedicació del servei de parcs i jardins, que s’encarreguen de preparar el terreny. La regidora d’Esports va dir que la competició compta amb “una gran exigència tècnica” i que la Seu “disposa d’un espai perfecte i un entorn natural impressionant per disfrutar d’aquesta modalitat de ciclisme”. “La ciutat és un testimoni perfecte del compromís continu amb la pràctica de l’esport a l’aire lliure”, va afegir. La prova comptarà amb carreres per a totes les edats, des de la categoria prebenjamina (7 anys) fins a màster 60, per a ciclistes de més de 60 anys. Tindrà un recorregut de 3 quilòmetres i les curses començaran diumenge a partir de les 9.15 hores.