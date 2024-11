La Seu millora l'accessibilitat dels edificis municipals

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu porta a terme la substitució de les portes i dels accessos de diferents edificis municipals. L’objectiu de l’actuació, segons han explicat fonts municipals, és millorar l’accessibilitat de les persones amb dificultats de mobilitat, garantir la seguretat a través del control d’obertura i de tancament de les portes, que són de sistema corredís, i millorar també el control de l’ambient tèrmic interior de les instal·lacions.

La intervenció afecta la porta d’entrada principal per a la ciutadania a l’edifici de l’ajuntament, així com els accessos de l’Espai Ermengol, en el qual hi ha ubicada l’oficina de turisme, l’edifici del complex Cultural Les Monges, el Centre Cívic Escorxador, que compta amb el Punt Omnia i l’Oficina Jove, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i el Palau Municipal d’Esports.

Instal·len portes corredisses a l’ajuntament, el Palau d’Esports i altres edificis

Al Punt Omnia, el projecte contempla també la instal·lació d’un nou tauler amb mesures adaptades a la normativa d’accessibilitat.

Els treballs de millora, que van a càrrec de l’empresa local Vidres Fermin SL, han suposat una inversió de 113.988 euros (amb impostos). Així mateix, les millores van començar fa una setmana i, segons han assegurat les mateixes fonts, hauran d’estar llestes aquesta setmana.