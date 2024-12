Acaben les obres de la coberta del Palau d'Esports de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per instal·lar una nova coberta al Palau d’Esports de la Seu per solucionar els problemes de filtracions i goteres que patia aquest equipament des de feia anys han acabat. Els treballs, segons va informar ahir l’ajuntament, han consistit en la instal·lació d’una nova teulada a sobre de l’original.

El projecte, que ha suposat una inversió total de 221.868 euros (amb impostos), inclou també la instal·lació de plaques fotovoltaiques noves. Aquesta part dels treballs de millora de l’eficiència energètica és la que començarà durant els propers dies. L’actuació contempla la fixació de les plaques fotovoltaiques que encara estan en bon estat i la instal·lació de les noves, per arribar a disposar de 267 mòduls i de 636 metres quadrats de superfície generadora d’electricitat, que serveix per escalfar l’aigua de l’equipament. També s’engegaran dos bombes de calor per produir aigua calenta a través d’aerotèrmia.

Les dos actuacions de millora energètica suposen una inversió de gairebé 270.000 euros

Segons assenyala l’ajuntament, totes aquestes mesures persegueixen incrementar l’ús d’energies renovables a l’edifici esportiu. D’una banda, amb la producció d’aigua calenta i, per una altra, aprofitant el sobrant de producció d’electricitat en els mesos d’alta radiació solar per a altres consums.