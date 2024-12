El pessebre pren vida

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre històric de la Seu s’ha convertit aquest cap de setmana en el Jerusalem de fa 2024 anys per recrear el naixement de Jesús de Natzaret. A partir de vint escenes tradicionals del pessebre, més d’un centenar de figurants van interpretar aquest relat bíblic, convertit en una de les tradicions més emblemàtiques de Nadal en alguns pobles de Catalunya i que aquest any també ha estrenat la Seu, gràcies a l’acabada de crear Associació Pessebre de la Seu d’Urgell.

Espais com el carrer Canonges, el Pati Palau, el claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell o l’església de Sant Miquel es van transformar per acollir la màgia del pessebre. El punt de sortida d’aquesta proposta cultural és la biblioteca municipal de Sant Agustí, on els assistents coneixen, a través d’una petita explicació, la història de la ciutat, del carrer Canonges i del conjunt catedralici, l’únic romànic de Catalunya.

Al pessebre actuen més d’un centenar de veïns de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell

Els visitants poden contemplar espais diferenciats, entre els quals un carrer d’oficis ambientats a l’època medieval, una zona de romans, quadres costumistes com el mercat o els pastors, i les escenes bíbliques. En aquesta iniciativa participen 150 voluntaris, veïns de la Seu, però també de la resta de la comarca de l’Alt Urgell. L’organització ha fet una crida per trobar més col·laboradors, ja sigui com a figurants en alguna de les escenes o com a equip tècnic.

Les representacions tornaran a repetir-se el cap de setmana que ve, el 28 i 29 de desembre, amb dos sessions cada dia, a les 19.00 hores i a les 20.00 hores. Les entrades per a l’esdeveniment poden adquirir-se a través del web CodeTickets o a l’Oficina de Turisme de la capital de l’Alt Urgell.