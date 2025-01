Més seguretat per als alumnes del Pau Claris

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu millorarà la seguretat de l’entorn de l’escola Pau Claris. La intervenció, que se centrarà en la part inicial del carrer Bisbe Benlloch (entre els números 6 i 24), al costat de l’estació d’autobusos, justament davant del pati del centre educatiu, planteja la instal·lació de pilons per evitar que els vehicles continuïn amb la pràctica habitual d’estacionar a sobre de la vorera, impossibilitant així el pas dels vianants i obligant les famílies, fins i tot, a circular per la calçada dels vehicles.

La intervenció inclourà elevar el nivell del paviment de la calçada per obtenir una zona de carrer amb una plataforma única que obligui els vehicles a circular a baixa velocitat. La zona d’estacionament en línia de davant del pati quedarà eliminada.

El projecte sorgeix, segons ha explicat la regidora d’Educació de l’ajuntament de la Seu, Christina Moreno, de la voluntat de “crear un accés més segur i amable” al centre educatiu, ja que durant les hores d’entrada i sortida dels alumnes es creen “situacions que comporten un risc elevat d’accidents” entre vianants i vehicles, ha afegit. L’actuació pretén també “prioritzar la mobilitat activa” i millorar l’accessibilitat de l’espai públic. El carrer afectat és un vial important per accedir al centre històric de la Seu.

D’altra banda, Moreno ha explicat que els tècnics estudien mesures per implementar a la resta de les escoles. A La Salle, per exemple, plantegen la possibilitat d’eliminar algunes de les places d’estacionament regulades com a zona blava més pròximes a les àrees d’entrada i sortida dels alumnes. “Volem aconseguir una visió de ciutat amable i pacificada entorn a les escoles”, ha insistit.