Cent anys donant llum

Aquest any 2025 Peusa compleix el seu primer segle de vida amb la mateixa vocació de servei responsable dels fundadors de la cooperativa creada l’any 1925 a la Seu. La companyia, amb una cartera de 10.260 clients, disposa de tres centrals hidroelèctriques situades al riu Valira, que produeixen el 60% de l’energia que comercialitza el grup. El fet que aquestes centrals estiguin situades a la mateixa zona en la qual Peusa porta a terme la seua activitat de distribució i de comercialització fa que la major part de l’energia que comercialitza la firma centenària sigui renovable i de proximitat, reafirmant així el compromís que persegueix des de fa anys amb la sostenibilitat i el territori. Precisament, fruit d’aquest compromís amb el territori, la totalitat dels treballadors de la companyia són veïns de la comarca. La firma compta actualment amb una plantilla de 32 treballadors, dels quals un 40% són dones.

L’empresa disposa de 12.500 punts de subministrament. L’activitat de distribució elèctrica és el pilar central del nou model energètic que impulsa l’ús d’energies renovables per substituir els combustibles fòssils i reduir emissions contaminants, promovent així “l’electrificació de l’economia” per combatre el canvi climàtic.

Fa més de sis anys que Peusa va afegir a la seua cartera de serveis el disseny i la instal·lació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic i de gestió activa de l’energia. Per una altra banda, i per consolidar el model dels serveis energètics nous que ofereix Peusa, la companyia acaba d’arribar a un acord d’integració amb InstalVilana, en el camp de l’aerotèrmia i l’eficiència energètica.

Aquesta centenària companyia afirma que l’acord li permet iniciar una nova etapa “en què podrem satisfer les necessitats energètiques dels nostres clients a través de solucions eficients”. Amb la integració d’InstalVilana al grup Peusa, la xifra de treballadors en plantilla passarà dels trenta-dos actuals als setanta.

Inauguració de la central de Santa Llúcia, a Anserall, el 1957. - PEUSA

En referència a la mobilitat, la companyia elèctrica del Pirineu va posar en funcionament el primer punt de recàrrega elèctrica a l’estiu del 2016, posicionant-se d’aquesta manera com la primera empresa comercialitzadora de la zona del Pirineu català que apostava per l’ús del vehicle elèctric com a alternativa respectuosa amb el medi ambient. Actualment, compta amb tres punts de recàrrega: dos a la Seu i un a Martinet. El d’aquesta última localitat va entrar en funcionament a finals de l’estiu del 2017 convertint-se en el primer punt d’aquestes característiques de tota la Cerdanya.

Des de l’any 1894, el mateix any que la ciutat de Lleida, la Seu disposa de subministrament elèctric. Un grup de ciutadans van constituir el 1925 la Cooperativa Eléctrica Urgelense (CEU), que l’any 1943 es va transformar en una societat anònima sota el nom de Productora Eléctrica Urgelense, S.A. (Peusa). Va construir tres centrals hidroelèctriques al riu Valira, la de Santa Llúcia (1957), Anserall (1987) i Anserall-3 (2002).

En l’àmbit social, la companyia col·labora amb entitats amb finalitats benèfiques i socials i disposa també de mesures per donar suport a persones amb dificultats per fer front a les seues despeses energètiques.

Per a Marcel Dorna, director general de la companyia, el centenari de Peusa “és un orgull i un repte per mantenir el compromís i la qualitat que ens ha definit durant un segle”. “Som hereus de l’esperit fundacional de la cooperativa creada l’any 1925 a la Seu, amb la missió de garantir un subministrament elèctric just i fiable. Aquesta vocació de servei responsable ha estat sempre el motor de la nostra activitat”, conclou.