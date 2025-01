Mor als 83 anys l’empresari Joan Planes, fundador de Fluidra i una de les grans fortunes de Lleida

L'empresari i fundador de Fluidra, Joan Planes Vila, a Estamariu.Cedida a l'ACN per la Fundació Planes Corts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresari Joan Planes Vila, nascut a Estamariu (Alt Urgell) el 1941, ha mort aquest dijous als 83 anys d'edat. Planes va fundar, dirigir i internacionalitzar l'empresa Fluidra, dedicada al sector de les piscines. El 2007 va liderar la sortida a borsa de la companyia, de la qual va ser president del consell d'administració fins al 2015, quan va passar a ocupar el càrrec de president d'honor.

Llicenciat en enginyeria industrial, Planes també va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi el 2013, un dels màxims reconeixements de la Generalitat de Catalunya. Des del 2016 presidia la Fundació Fluidra, enfocada en projectes vinculats amb la piscina social. A més, el 2022 va crear la Fundació Planes Corts per potenciar el desenvolupament de la Vall del Port Negre.

Al llarg de la seva trajectòria, Planes també va exercir com a president del Patronat de la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès i, posteriorment, de la Fundació Òpera de Catalunya. Va formar part de la Junta Directiva de l'Associació Orfeó Català i de la Cambra de Comerç de Barcelona entre 1998 i 2010. La Fundació Planes Corts ha expressat el seu sentiment de dolor i commoció per la seva defunció.

Patrimoni i fortuna

Segons la revista Forbes, Joan Planes ocupava el lloc 94 de la llista dels espanyols més rics, amb un patrimoni de 375 milions d'euros el 2023, 25 més que l'any anterior. Malgrat aquest increment, va mantenir la mateixa posició en el rànquing. Com a fundador i president de Fluidra, Planes posseïa un 7% de l'empresa, un valor que superava els 280 milions d'euros. També disposava de participacions en altres companyies, com Dispur SL, on tenia un 33% de les accions.

Juntament amb José Llorens Torra, d'un patrimoni de 1.100 milions d'euros, Planes era un dels dos únics representants lleidatans que figuraven a la llista dels cent espanyols més rics de Forbes. La suma de les 100 majors fortunes espanyoles el 2024 ascendeix als 250.400 milions d'euros, un 27,7% més respecte a l'any passat. Amancio Ortega, accionista majoritari d'Inditex, encapçala aquesta classificació amb un patrimoni rècord de 120.200 milions.