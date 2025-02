El Festival del Joc espera superar els 12.000 visitants

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival del Joc del Pirineu, que aquest any arriba a la novena edició, espera superar la xifra record de visitants de l’edició anterior, que va arribar als 10.000, i preveu incrementar-los fins als 12.000. L’organització va anunciar ahir algunes de les novetats del certamen per a aquest any, que incrementa la presència de les editorials, passant de les 11 del 2024 fins a les 25 d’aquest any. “Som un festival de referència i cada any són més les editorials que hi volen ser presents”, va explicar un dels dos directors del festival, Marc Travé.

El festival se celebra aquest any al llarg de tres setmanes, entre el 17 de març i el 6 d’abril, amb els últims tres dies, entre el 4 i el 6 d’abril, com jornades centrals del certamen.

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, va parlar del certamen com “l’esdeveniment lúdic de referència” que organitza l’ajuntament de la Seu i que donarà valor a l’ús del joc de taula “com a metodologia educativa” i als jocs editats en català. Tó va avançar que el festival atorgarà la distinció Amic del Joc a l’entitat d’investigació Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA), que forma part del Grup d’Investigació Consolidat 2021SGR01432 Neuropsicologia, Metodologia, Diferències Individuals i Processos Lingüístics de la Universitat de Lleida. L’objectiu de NeuroPGA és identificar factors ambientals que ajuden en la promoció de la salut i l’educació amb l’ús de metodologies lúdiques com eines d’intervenció.

La regidora d’Educació i Infància i Joventut, Christina Moreno, va remarcar que “jugant s’extreu un aprenentatge de vida i s’entrenen habilitats individuals i socials”.

D’altra banda, el festival creix respecte a edicions anteriors, tant en metres quadrats que ocuparan els diferents espais de joc, com les activitats. La zona de joc familiar quedarà desdoblada i a la sala Sant Domènec s’hi sumarà l’Esplai La Caixa, de Pati Palau.

D’altra banda, Pablo Giménez, també director del festival, va anunciar la recuperació dels Premis Catalunya, que reconeixen els millors jocs de taula publicats en català durant el passat 2024.