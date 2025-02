Municipi en reformes

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de Castellciutat veuran complerta una de les reivindicacions que més s’han prolongat en els últims anys, la millora dels carrers del nucli urbà. L’ajuntament impulsa la millora integral dels carrers principals i començarà, abans de l’estiu, amb la renovació de Doctor Robert, un dels vials principals que connecta la plaça de l’Arbre amb el local social del poble.

El consistori es va reunir fa alguns mesos amb els veïns i va portar a terme “una consulta de poble”, tal com explica l’alcalde de la Seu i alhora regidor de Castellciutat, Joan Barrera. “Teníem clar que els veïns es mereixien una millora integral de les vies urbanes i volíem que fossin ells els que decidissin les actuacions més prioritàries”, explica.

L’actuació al primer carrer costarà uns 250.000 euros i la primera fase del segon, 200.000 més

Els tècnics municipals van efectuar un estudi sobre tots els carrers, classificant-los per tipologia, en funció de si són les vies prioritàries, que són les que es ramifiquen des de la plaça de l’Arbre, o les secundàries. De moment, començaran per dos de les tres artèries principals. El carrer Doctor Robert el seguirà el de la Bola, tal com van proposar els veïns, que comença a la plaça de l’Arbre i continua cap a l’església parroquial de Sant Feliu.

El consistori ha aprovat el primer dels projectes de reurbanització, redactat per la firma local URBEG. Els veïns veuran renovats tots els serveis, el paviment i el mobiliari urbà. “Els carrers encara són de formigó dels anys 60 i no era digne d’un poble com Castellciutat”, considera Barrera. L’agregat compta amb un cens de 350 veïns. La primera de les inversions serà de 250.000 euros i per emprendre-la el consistori ha sol·licitat un préstec.

Així mateix, la segona de les actuacions, la del carrer de la Bola, està prevista també per a aquest any. La reurbanització en aquest cas es farà per fases. “Tenim la limitació del pressupost però per a aquest any calculem poder invertir uns 200.000 euros més”, explica l’alcalde.

Les obres s’allargaran sis mesos i “quedaran sectoritzades per minimitzar al màxim les molèsties” dels veïns, explica Barrera.

La plaça de Castellciutat coneguda com del Rastrillo també serà objecte de transformació en els pròxims mesos. Amb una inversió de més de 154.000 euros, el projecte contempla millorar el sistema d’il·luminació actual i rehabilitar el paviment, molt deteriorat amb el pas dels anys. Els veïns més petits del poble o les famílies que visitin el nucli disposaran també de nous jocs infantils a la plaça i una nova zona d’ombra per poder descansar els mesos d’estiu. Les obres aniran a càrrec de l’empresa local Transports i Excavacions Meya SL. A més, queda pendent també la construcció del pas de vianants de l’N-260.

