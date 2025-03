Gir de 180º: un emprenedor de l'Alt Urgell converteix el negoci familiar en una microgranja de venda d'ous de gallines en llibertat

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El confinament del 2020 va esdevenir un punt d'inflexió per a Pere Roca, un jove emprenedor de l'Alt Urgell que va transformar una tradició familiar en un negoci viable de venda d'ous de gallines en llibertat. Després d'anys amb gallines destinades només al consum propi, Roca va aprofitar l'oportunitat per iniciar un projecte que, en poc més d'un any, ja comptava amb 350 animals. Actualment, la seva microgranja ubicada a Calvinyà (Valls de Valira) ha crescut fins a les 800 gallines per poder satisfer la creixent demanda dels quinze establiments comercials i restaurants de la Seu d'Urgell que confien en el seu producte fresc i de qualitat.

"Des de sempre m'havia agradat la natura, d'estar en llocs oberts, i la gallina és un animal amb un maneig bastant fàcil", explica Roca, qui valora especialment l'autonomia que li proporciona ser el seu propi cap. Als seus 28 anys, el ramader destaca que, tot i que la feina li ofereix certa flexibilitat horària, cal adaptar-se al cicle natural de les gallines, que requereixen una rutina constant. El seu model de negoci es basa en criteris de benestar animal, permetent que les aus visquin en llibertat en un espai obert enmig de la natura pirinenca.

Un model de ramaderia sostenible i de proximitat

La filosofia de la microgranja de Pere Roca es fonamenta en la rotació dels camps on habiten les gallines, assegurant que puguin alimentar-se principalment d'herba i insectes que troben a la zona boscosa. Aquesta dieta natural es complementa amb un pinso granulat que aporta els nutrients essencials que necessiten. "El més important és mantenir la qualitat del producte", remarca el jove ramader, que descarta convertir el seu negoci en una macrogranja, prioritzant la sostenibilitat per sobre del creixement desmesurat.

Un dels trets distintius del seu model de negoci és la creació d'un circuit de venda extremadament curt. Els ous arriben als clients en menys de 24 hores després de la posta, garantint així la màxima frescor. Aquesta immediatesa ha estat clau en la consolidació del seu projecte empresarial, que va començar amb vendes porta a porta i ha crescut gràcies al boca-orella, fins a establir una xarxa fidel de clients particulars i professionals de la restauració.

Els reptes burocràtics de l'emprenedoria rural

Tot i l'aparent senzillesa del projecte, Roca s'ha enfrontat a nombrosos obstacles administratius que han posat a prova la seva determinació. "L'excés de burocràcia m'ha fet replantejar més d'una vegada si valia la pena continuar", confessa el ramader. Els lents processos administratius sovint entren en conflicte amb les necessitats immediates del dia a dia en una granja, on els animals no poden esperar que es resolguin tràmits que s'allarguen en el temps.

Aquesta situació reflecteix una problemàtica generalitzada entre els petits productors agroalimentaris catalans, que sovint han de navegar per un complex entramat normatiu dissenyat pensant més en les grans explotacions que en les iniciatives a petita escala. Malgrat aquestes dificultats, Roca persisteix en el seu objectiu d'obtenir un sou digne d'aquesta activitat econòmica mentre cobreix les despeses operatives del negoci.

L'impacte del confinament en l'emprenedoria rural

El cas de Pere Roca no és aïllat. La pandèmia va actuar com a catalitzador per a molts emprenedors rurals que van trobar en el confinament l'oportunitat de replantejar-se el seu futur professional. Especialment a comarques com l'Alt Urgell, on existeix un fort vincle amb la tradició agrícola i ramadera, diverses iniciatives similars han sorgit en els darrers anys, apostant per models de negoci sostenibles i arrelats al territori.

Quins són els avantatges dels ous de gallines en llibertat?

Els ous de gallines criades en llibertat presenten diverses característiques que els diferencien dels produïts en sistemes intensius. En primer lloc, el contingut nutricional pot variar significativament, amb nivells més elevats d'àcids grassos omega-3 i vitamines, especialment quan les gallines s'alimenten d'herba i insectes. A més, el benestar animal garanteix que les aus puguin desenvolupar els seus comportaments naturals, com esgarrapar el terra, prendre banys de pols o fer exercici, factors que influeixen positivament en la qualitat del producte final.