La campanya ‘El porno és fake’ triomfa a les xarxes socials

Publicat per Cynthia Sans

La impactant campanya El porno és fake que es va estrenar la setmana passada a les xarxes socials des de l’Alt Urgell està tenint una molt bona repercussió i ahir alguns dels vídeos ja havien rebut més de 3.200 visualitzacions.

Impulsa la iniciativa la comissió de prevenció de violències sexuals de l’Alt Urgell, que lamenta que el porno és a l’abast de tothom, és més present del que la gent es pensa i no reflecteix la realitat. Es tracta d’una desena de vídeos i àudios que alerten de l’accés anticipat a la pornografia i dels riscos que això comporta en l’educació sexual. La campanya es dirigeix tant a menors com a adults.

En un dels vídeos, interpretats per alumnes de l’escola de teatre de la Seu, volen demostrar com de fàcil és accedir a material de caràcter sexual per internet. S’hi veu una nena que entra en una fleca i demana “una polla de quart trempada” i “una fel·lació i dos parells de pits”.

La campanya, dedicada també a les famílies, vol conscienciar sobre el fet que, davant d’aquest risc per a l’educació sexual dels joves, no es poden quedar de braços plegats com si res.