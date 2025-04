Els beneficis de dinar en família

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els horaris i les rutines que marquen el dia a dia sovint són un obstacle per trobar moments de pausa per passar en companyia. Una bona ocasió per trencar aquesta dinàmica són els dinars, que compartits poden ser doblement profitosos. Amb aquesta idea, el projecte Mengem d’Aquí, iniciativa del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, ha organitzat tallers per a nens i famílies de les dos comarques per animar-los a preparar receptes que ajudin a planificar els menús de casa.

Així mateix, la iniciativa tenia com a objectiu promoure una alimentació equilibrada amb productes de proximitat i evitar el desaprofitament alimentari a les cuines de les cases i dels menjadors escolars. De la mà de la cuinera i divulgadora Ada Parellada i del cuiner i dietista Jordi Tomàs, prop d’un centenar de pares, mares i nens han participat en la iniciativa.

Durant la primera sessió, a la cuina de l’escola Pau Claris de la Seu, les famílies van aprendre a elaborar receptes que faciliten la planificació dels menús setmanals. La cuinera va animar els pares i mares a “descobrir com d’econòmic i saludable és cuinar sense la necessitat de comprar res elaborat” i els va empoderar a “com a mínim, compartir una menjada al dia en família” perquè afavoreix la introducció d’hàbits saludables, la consciència sobre l’alimentació, a potenciar el gust culinari i a fomentar les relacions familiars, va destacar.

En la segona sessió, a l’escola Mare de Déu de Talló de Bellver, també hi va participar personal de cuina de les escoles de les dos comarques, que van aprendre trucs per millorar l’aprofitament a l’hora de cuinar. Totes les receptes es basaven en criteris i recomanacions que marca l’Agència de Salut Pública de la Generalitat.