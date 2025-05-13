Els veïns de la Seu d'Urgell protagonitzen un espot publicitari
Turisme de la Seu impulsa un càsting entre els veïns de la ciutat. L’anunci es difondrà a les xarxes a partir de l’estiu
Turisme de la Seu impulsa una nova campanya publicitària per promocionar la capital de l’Alt Urgell a nivell turístic. L’espot publicitari, que estarà llest aquest mateix estiu, es difondrà a través de les xarxes socials municipals i l’ajuntament el presentarà públicament a la ciutadania.
El lema de la campanya serà Som la Seu d’Urgell. L’empresa encarregada de realitzar-la és la firma local Josa Comunicació, que el cap de setmana va portar a terme un càsting entre els veïns del municipi disposats a col·laborar per aparèixer en el que serà el nou vídeo de presentació de la ciutat. L’empresa buscava “persones autèntiques” per “viure una aventura diferent” d’edats compreses entre els 6 i els 10 anys i també adults d’entre 14 i 45 anys. Des de Josa Comunicació van explicar que al càsting es van presentar més de 30 persones i que el rodatge començarà el proper dia 23 i s’allargarà tres dies, dos seran de rodatge exterior i el tercer, per a l’enregistrament de les veus en un estudi professional.
L’empresa va avançar que tot el vídeo tindrà lloc en hotels i establiments del municipi i que apareixeran productors locals. “Serà un vídeo creatiu, artístic i gamberro lluny de la idea habitual d’una família típica que arriba a la ciutat, allotjada en un establiment, i comença a visitar-la”, van afegir. Prioritzaran eixos com l’arquitectura, la naturalesa, l’esport i la gastronomia.