El municipi de Lleida que guanya més de 40 hectàrees després d’un error a la seua frontera: "els plànols cadastrals no coincidien"
Després d’alterar la delimitació amb la Vansa i Fórnols en un procés que va començar el 2018
Els veïns van detectar que el terreny estava duplicat
El municipi de Ribera d’Urgellet sumarà més de 40 hectàrees de terme a les que té actualment. Són 403.374,6 metres quadrats de terreny forestal que actualment estan registrats al municipi de la Vansa i Fórnols. Al contrari, la Vansa rebrà 6.429,7 m² (0,6 ha) que se segregaran de Ribera d’Urgellet i que s’agregaran a la Vansa. El repartiment de territori és fruit d’un procés que va iniciar l’ajuntament de Ribera d’Urgellet l’any 2018 i que s’ha allargat fins fa tot just unes setmanes.
Els veïns de l’Associació de Propietaris de la Mancomunitat de Tost Sant Germé van detectar que els plans cadastrals dels dos municipis, tant els dels anys 60 com els dels anys 90 “no coincidien”. Segons l’alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, un terreny de titularitat d’aquesta associació de propietaris “estava duplicat als dos termes municipals”. Després de contrastar els mapes del cadastre dels dos ajuntaments i la documentació de què disposava l’entitat veïnal, “es va considerar que el terreny duplicat havia de formar part del nostre municipi”, va afegir.
Després de diverses reunions entre les dos administracions locals, va començar l’expedient d’alteració dels dos termes municipals, que va incoar l’ajuntament que rebria el terreny (Ribera d’Urgellet), perquè la delimitació reconegués el límit històric entre aquests dos municipis.
Segons consta en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, la línia objecte de l’alteració “està situada a la part sud oriental de Ribera d’Urgellet i nord occidental de la Vansa” i es tracta d’un conjunt de 18 fites.
Veïns de l’entitat de propietaris que van reclamar el canvi van explicar ahir que la zona està situada entre Montant de Tost i la Vansa, en direcció a Colldarnat i que les fites afectades són les compreses “entre la segona i la catorzena”.
L’expedient especifica que l’alteració dels límits “no tindrà cap afectació sobre la capacitat dels ajuntaments per prestar els serveis mínims obligatoris ja que es tracta de terreny forestal on no es presta cap servei”.
Per la seua banda, l’alcalde de la Vansa, Pep Camps, va confirmar que el terreny que se segregarà del seu municipi “és totalment agrest”.