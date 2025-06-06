Primera promoció de l'INEFC Pirineus, que vol continuar creixent amb la construcció de l'edifici propi a la Seu d'Urgell
El nou equipament, en fase de licitació, permetrà ampliar l'oferta acadèmica i les activitats obertes a la ciutadania
La primera promoció del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que s'imparteix a l'INEFC Pirineus es gradua aquest divendres. Més d'una quarantena d'alumnes, dels quals un 49% són dones, han completat els estudis que es van posar en marxa l'any 2021 a la Seu d'Urgell. Un dels principals reptes del projecte és poder comptar amb un edifici propi, ja que, de forma provisional, els estudiants ocupen diverses instal·lacions del Centre Cultural Les Monges i el Parc Olímpic del Segre. La construcció de l'equipament es troba en fase de licitació i ha de permetre consolidar aquesta seu com el tercer centre de l'INEFC de Catalunya. També es vol ampliar l'oferta acadèmica, oferint un nou màster, i les activitats obertes a la ciutadania.
La directora de l'INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, destaca la "fantàstica rebuda" que han tingut de la Seu d'Urgell en la implementació d'aquests estudis, a més de l'ajuda de les institucions de cara a oferir-los espais on poder fer les classes. Així, conclou que s'han superat de llarg les expectatives generades a la fase inicial del projecte. De fet, la vinculació amb el territori ha estat una de les seves principals premisses, amb l'objectiu de poder aplicar "els estudis a la realitat" i oferir serveis a la societat.
Puigarnau explica que el nou edifici facilitarà la gestió i organització dels estudis i que, a més, implicarà guanyar espais per a la ciutat i el seu entorn. D'aquesta manera, es podrà ampliar l'àmbit de la recerca, que ja han començat a desenvolupar, i projectar un màster "molt arrelat al territori". També suposarà funcionar com a centre independent, ja que de moment els alumnes formen part d'un grup desplaçat de l'INEFC, adscrit a la Universitat de Lleida.
Pel que fa a la formació, està adaptada als recursos de l'entorn, en disciplines com ara el piragüisme, l'esquí i l'orientació, entre d'altres. Aquest element ha generat interès en persones a qui els atrau la muntanya i el medi natural. Una altra de les singularitats d'aquest grau és que el percentatge de dones que el cursen és més alt que el que ho fan a Barcelona i Lleida, aspecte que, tal com ha dit Puigarnau, es vol continuar potenciant.