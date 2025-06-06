SEGRE

Primera promoció de l'INEFC Pirineus, que vol continuar creixent amb la construcció de l'edifici propi a la Seu d'Urgell

El nou equipament, en fase de licitació, permetrà ampliar l'oferta acadèmica i les activitats obertes a la ciutadania

Pla general de bona part dels alumnes de l'INEFC Pirineus al Parc del Segre de la Seu d'Urgell després de l'acte d'inauguració dels nous estudis.

Pla general de bona part dels alumnes de l'INEFC Pirineus al Parc del Segre de la Seu d'Urgell després de l'acte d'inauguració dels nous estudis.Albert Lijarcio / ACN

Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

La primera promoció del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que s'imparteix a l'INEFC Pirineus es gradua aquest divendres. Més d'una quarantena d'alumnes, dels quals un 49% són dones, han completat els estudis que es van posar en marxa l'any 2021 a la Seu d'Urgell. Un dels principals reptes del projecte és poder comptar amb un edifici propi, ja que, de forma provisional, els estudiants ocupen diverses instal·lacions del Centre Cultural Les Monges i el Parc Olímpic del Segre. La construcció de l'equipament es troba en fase de licitació i ha de permetre consolidar aquesta seu com el tercer centre de l'INEFC de Catalunya. També es vol ampliar l'oferta acadèmica, oferint un nou màster, i les activitats obertes a la ciutadania.

La directora de l'INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, destaca la "fantàstica rebuda" que han tingut de la Seu d'Urgell en la implementació d'aquests estudis, a més de l'ajuda de les institucions de cara a oferir-los espais on poder fer les classes. Així, conclou que s'han superat de llarg les expectatives generades a la fase inicial del projecte. De fet, la vinculació amb el territori ha estat una de les seves principals premisses, amb l'objectiu de poder aplicar "els estudis a la realitat" i oferir serveis a la societat.

Puigarnau explica que el nou edifici facilitarà la gestió i organització dels estudis i que, a més, implicarà guanyar espais per a la ciutat i el seu entorn. D'aquesta manera, es podrà ampliar l'àmbit de la recerca, que ja han començat a desenvolupar, i projectar un màster "molt arrelat al territori". També suposarà funcionar com a centre independent, ja que de moment els alumnes formen part d'un grup desplaçat de l'INEFC, adscrit a la Universitat de Lleida.

Pel que fa a la formació, està adaptada als recursos de l'entorn, en disciplines com ara el piragüisme, l'esquí i l'orientació, entre d'altres. Aquest element ha generat interès en persones a qui els atrau la muntanya i el medi natural. Una altra de les singularitats d'aquest grau és que el percentatge de dones que el cursen és més alt que el que ho fan a Barcelona i Lleida, aspecte que, tal com ha dit Puigarnau, es vol continuar potenciant.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking