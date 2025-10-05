La Seu d’Urgell celebra la Festa de les Persones Grans amb l’anunci de la nova residència municipal
La Festa de les Persones Grans 2025 ha posat avui el punt final a una setmana plena d’activitats a la Seu d’Urgell, amb un acte institucional celebrat al migdia a la sala Sant Domènec. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de l’alcalde Joan Barrera i de la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, que han volgut reconèixer la tasca i el paper essencial de la gent gran en la vida de la ciutat. L’alcalde ha destacat que “aquesta setmana ha estat un homenatge sincer a tots vosaltres, un temps per compartir rialles, records i moments d’agraïment”.
Durant la seva intervenció, Barrera ha aprofitat l’ocasió per anunciar una notícia molt esperada: el projecte de la nova residència per a persones grans ja està en la seva fase final de preparació. “Després de molt d’esforç i de treball conjunt, podem dir que la nova residència és a tocar, i si tot va segons el previst, l’any vinent en posarem la primera pedra”, ha afirmat l’alcalde davant d’un públic visiblement emocionat. El projecte s’emmarca dins d’un pla més ampli que inclou iniciatives per combatre la soledat no volguda i fomentar espais de convivència i participació activa per a la gent gran.
L’acte ha servit de tancament a una setmana plena de propostes —xerrades, tallers, excursions, concerts i un dinar de germanor— que han aconseguit una gran participació ciutadana. La jornada final ha inclòs un recital de ranxeres amb Pirimex als Jardins de la Llar de Sant Josep, l’actuació de Cafè Trio a Sant Domènec, i un dinar i ball popular amb el Duo Làser a la zona esportiva municipal. Amb aquesta celebració, la Seu d’Urgell ha reafirmat el seu compromís amb les persones grans, considerades per Barrera com “el present viu i actiu de la ciutat”.