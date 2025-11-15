Una explosió en un pis d'Oliana deixa a un home ferit
Els bombers hi han treballat des de les 10.20 del matí i estan valorant els possibles danys estructurals
Un home ha resultat ferit aquest matí després d'una forta explosió al seu pis, al carrer Amadeu Vives a Oliana. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10.20 del matí i a hores d'ara els bombers hi estan treballant per descobrir les causes de l'accident.
Segons han informat a través de X, 6 dotacions estan treballant sobre els terreny i estan valorant els possibles danys estructurals al bloc, però les lectures de gas han sigut negatives, per tant es descartaria aquesta hipòtesi. L'home ferit està sent atès pel SEM.
Seguirem informant...