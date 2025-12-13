INCENDI
Un cotxe s'incendia per complet a Montferrer i Castellbò
Una dotació de bombers ha apagat el foc, que no ha provocat cap més afectació
Un cotxe s'ha cremat completament aquesta matinada a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell. Els bombers han rebut l'avís a les 03:57 de la matinada i una dotació s'hi ha desplaçat per sufocar l'incendi. Amb una mànega d'aigua i una altra d'escuma han aconseguit apagar el foc, que ara mateix es desconeix com ha sorgit.
El vehicle ha cremat a l'aire lliure, però no hi ha hagut cap més afectació rellevant.