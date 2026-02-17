Josa i Tuixén vol incentivar el Museu de les Trementinaires amb una eina de Realitat Virtual
Permeten simular visites a esglésies tancades, aprendre a preparar ungüents amb ulleres de realitat virtual i participar en una gimcana digital
El turisme digital ha arribat al municipi de Josa i Tuixén, que impulsa un nou projecte per facilitar el coneixement del territori, tant per als habitants com per als visitants. La proposta busca agrupar recursos ja existents i fer un pas més en l’àmbit de les noves tecnologies.
Una de les joies de la corona és un joc al Museu de les Trementinaires. Amb l’ajuda d’unes ulleres de realitat virtual, trasllada els visitants a començaments del segle XX i els anima a preparar ungüents i remeis naturals en una rèplica d’una cuina. Una altra de les accions en marxa és la incorporació de codis QR a l’exterior de les esglésies de la vall perquè els visitants les puguin conèixer i visitar de forma virtual malgrat estar tancades. El codi permet fer una visita de 360º a través del mòbil per l’interior dels temples del municipi. S’ha digitalitzat el Castell de Josa de Cadí, l’ermita de Santa Maria de Josa, l’església de Sant Esteve de Tuixent i l’ermita de Sant Jaume de Tuixent.
L’última iniciativa està relacionada amb el Museu de les Trementinaires. Els visitants tenen a la seua disposició una gimcana digital, batejada com 'El viatge de les trementinaires', disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. A través de dotze enigmes permet conèixer Tuixent i descobrir aspectes culturals, arquitectònics i paisatgístics de la població.
Aquesta iniciativa s’ha portat a terme amb l’ajuda d’una subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació, en el marc del pla destinat als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la implementació de noves actuacions turístiques. Per la seua banda, el regidor de turisme, Mario Mata, destaca que el municipi té molt potencial i productes, però fins ara estava tot una mica dispers. Això, explica, provocava fins ara que costés trobar la informació i que no es donés visibilitat a tots els productes i serveis turístics que ofereix el territori.