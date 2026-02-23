El Festival del Joc del Pirineu compleix una dècada i espera fer rècord de visitants
El certamen de la Seu d'Urgell preveu superar els 14.000 assistents i proposa dedicar un carrer a Elizabeth Magie, creadora del Monopoly
El Festival del Joc del Pirineu celebra el seu 10è aniversari amb la perspectiva de batre rècords d'assistència i ampliar els seus espais d'activitat. El certamen se celebrarà entre el 27 i el 29 de març, si bé la programació arrencarà el 9 de març i es prolongarà fins al 26 d'abril. Els organitzadors preveuen superar els 14.000 visitants, una xifra que confirma la tendència creixent dels últims anys, quan el públic ha augmentat en més de 2.000 persones per edició.
La consolidació de l'esdeveniment ha impulsat els responsables a proposar que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell dediqui un carrer a Elizabeth Magie, la veritable creadora del Monopoly. Una exposició divulgativa sobre la trajectòria de Magie s'inaugurarà el 27 de març per revertir la invisibilització que va patir l'autora del que Pablo Giménez, codirector del festival, defineix com "el primer joc de taula modern de la història que es va convertir en el Monopoly". Els organitzadors impulsaran una campanya de recollida de signatures per donar suport a la iniciativa i han destacat que només han localitzat un carrer amb aquest nom, situat en un petit poble del nord de França, sense que puguin confirmar si es tracta d'un homenatge o una coincidència.
D'entre les novetats del certamen, hi ha la incorporació de l'Hotel el Castell de Ciutat com a espai d'activitat. En aquest cas, s'han programat diverses partides de jocs d'estratègia i històric a la part de l'antic castell. Pel que fa a les visites escolars, enguany el festival es desplaçarà fins al centre educatiu d'Oliana (Alt Urgell) per facilitar la participació dels seus alumnes a l'esdeveniment. A més, també serà el primer cop que s'organitzaran activitats destinades als usuaris de la Llar de Sant Josep, les quals es faran dins d'aquestes instal·lacions. Mentrestant, l'Ateneu de l'Alt Urgell s'estrenarà també com a zona de joc nocturna, entre les deu de la nit i les dues de la matinada.
Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Tó, ha explicat que el Festival del Joc del Pirineu s'ha convertit en un "esdeveniment de referència a tot el món", no només com a certamen d'aquest sector sinó com "una finestra al territori" i un "espai singular", tenint en compte les diverses experiències lúdiques que s'hi programen. Quant als Premis Catalunya, ha explicat que s'incorpora una nova categoria que guardonarà el millor joc de rol editat en català. Aquest reconeixement se suma als de millor joc infantil, familiar i avançat.
Pel que fa al guardó com 'Amic del Joc', Tó ha apuntat que enguany serà per l'entitat Ayudar Jugando. Així, ha dit, es vol valorar la tasca que duen a terme en la recollida de fons per dur a terme projectes solidaris relacionats amb diversos àmbits, com ara la millora de les condicions de vida dels nens que estan en centres d'acollida, el suport que fan a diverses ludoteques situades en zones amb un percentatge més elevat de població en risc d'exclusió social, o els infants hospitalitzats o que pateixen malalties greus, entre d'altres.