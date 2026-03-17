Una nova ruta guiada divulga la història del vescomtat de Castellbò
A través d’un recorregut que relaciona el castell i la Col·legiata de Santa Maria durant l’edat mitjana. L’estrenen una vintena de veïns de la comarca i es repetirà a l’estiu i a la tardor
Una nova ruta guiada permet conèixer sobre el terreny i de forma amena el passat medieval del conjunt històric del poble de Castellbò. L’han creat el Museu Catedral de la Seu d’Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò i l’han titulat Els poders feudals de Castellbò. Es va estrenar el cap de setmana passat amb les places disponibles esgotades i es repetirà a l’estiu i a la tardor.
Una vintena de persones van estrenar la ruta, que proposa un recorregut que relaciona el castell i la Col·legiata de Santa Maria com a eixos d’un mateix relat històric. El trajecte, de la mà de la guia de patrimoni Pilar Aláez, va començar al castell, sobre el turó que domina la vall. Entre les curiositats que surten a la llum destaca l’“inexplicable i radical” canvi de nom del poble de Castellbò, amb un esplendorós passat medieval i que fins al segle XI era conegut com la vall de Castell-lleó.
Entre els racons que susciten més curiositat destaca un espai destinat a magatzem. S’hi va trobar, en les campanyes arqueològiques de l’any 2018, un dels enterraments clandestins duts a terme en els conflictes relacionats amb la persecució del catarisme (entre els anys 1160 i 1240). Aláez va detallar que es va localitzar el tronc d’una dona càtara. “L’objectiu d’enterrar aquests cossos fora del cementiri hauria pogut ser per evitar que els cadàvers fossin exhumats i cremats per la inquisició”, que volia eliminar qualsevol rastre dels càtars al considerar- los heretges, va apuntar la guia.
La visita va continuar a la Col·legiata de Santa Maria, al peu de la muntanya, en un recorregut que permet aprofundir en els elements del poder feudal a la zona. En el trajecte la guia mostra als assistents una reproducció del que va ser l'antic castell amb l'ajuda d'intel·ligència artificial (IA), que no deixa gens indiferents els participants.
En primera persona
Imma Molins, veïna de Castellbò: “Coneixia pinzellades de la història, però el que ens han explicat sobre els càtars i els enterraments clandestins m’ha ajudat molt a tenir més clar que havia sentit molt poc sobre aquest tema. Aquests racons, ja des de petita, sempre m’han atret. Pujava sovint fins aquí a dalt i sentia que hi havien passat coses importants.”
Josep Feixes, veí de La Seu: “Castellbò és un poble molt pròxim a la Seu d’Urgell, tant per distància com per història. Ha estat una gran oportunitat per conèixer la història més pròxima de la mà del gran coneixement de la guia. Sempre que es parla de l’edat mitjana, el poble apareix en la relació de confrontació entre el poder eclesiàstic.”
Pilar Closa, veïna de La Seu: “Coneixia la zona, però tenia la inquietud de conèixer més sobre els misteris i secrets del territori. M’he adonat que encara ens falta molt per conèixer i difondre el coneixement sobre l’època medieval. Vivim en un territori amb una gran història i no podem ni hem d’obviar-ho.”
Pilar Aláez, guia patrimonial: “A la zona s’han identificat enterraments clandestins i un va ser a l’espai destinat a magatzem. No s’ha pogut confirmar, però es creu que estaven vinculats a l’època dels conflictes relacionats amb la persecució del catarisme. Enterraven els cossos fora del cementiri per evitar que fossin exhumats.”