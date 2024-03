Un veí dona 60.000 euros per al monestir de Lavaix

L’ajuntament del Pont de Suert ha rebut una donació de 60.000 euros de Joan Casimiro Bernades, veí i historiador local que va morir el 2021, per dignificar i preservar l’entorn i les restes arqueològiques del monestir de Santa Maria de Lavaix. L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar que perquè la donació fos adequada al seu desig, Joan Casimiro va nomenar cinc persones com a marmessors, que ja han constituït l’Associació Cultural Lavaix, per supervisar aquest encàrrec. Ferran va assegurar que els membres de l’entitat ja s’han reunit amb representants del consistori per planificar les accions que es duran a terme en aquest entorn. Va afegir que la dignificació d’aquest espai ha de generar un entorn públic patrimonial que es pugui visitar. Està previst instal·lar plafons informatius en què s’expliqui de manera didàctica la història del monestir i el seu entorn, a més de potenciar-ne el valor paisatgístic. Els plafons també destacaran el paper de Joan Casimiro en aquesta recuperació. Es contemplen actuacions en altres punts de l’entorn del monestir, com les restes del castell, el camí de Montiberri i el poble de Milves. Va afegir que la xarxa de camins històrics ha de ser l’eix vertebrador per unir aquests espais del municipi. “L’objectiu principal és dignificar aquest espai i la comissió vetllarà per això”. Així, aquest projecte serà validat per un arqueòleg i totes les actuacions s’hauran d’executar per fases en un termini màxim de tres anys, fins al 2027.

Un monestir negat per les aigües d’Escales

El monestir de Santa Maria de Lavaix és un antic temple cistercenc del segle X. Es troba en ruïnes i la major part de l’any està negat per les aigües del pantà d’Escales. El monestir està declarat com a bé cultural d’interès local. Quan les aigües de l’embassament estan en els seus nivells baixos s’hi pot accedir fàcilment a peu des de la boca sud del túnel de Lavaix (carretera N-260) o des del Pont de Suert pel Camí de l’Aigua. Val a dir que el Palau Abacial del Pont (ara arxiu comarcal) era l’antiga residència dels abats del monestir.