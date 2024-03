El Pont es bolca en la celebració del Dia Mundial del Piano

L’actuació per commemorar el Dia Mundial del Piano. - A.E.P.S.

El Pont de Suert va celebrar dijous passat per primera vegada el Dia Mundial del Piano. L’acte commemoratiu va comptar amb l’assistència de 53 persones i es va celebrar a l’interior de la biblioteca municipal per protegir-se de la pluja, segons fonts municipals. D’altra banda, el Divendres Sant l’Arxiu Comarcal va acollir la presentació de la revista Ripacurtia, que publica cada any el Centre d’Estudis Ribagorçans, i una xarrada de Ramón Piqué de Casós, Iran i Sarroqueta.