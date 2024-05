Senderisme entre voltors i mines al Pont de Suert

La primera edició de Camin-art del Pont de Suert va reunir ahir més de seixanta persones que van participar en tres rutes guiades: la de les mines de Malpàs, amb 20 de senderistes, la caminada entre voltors de Portús, amb 21, i el camí de l’aigua entre Llesp i Sarroqueta, amb 20 més. Segons va explicar l’alcaldessa, Iolanda Ferran, la participació en cada una es va limitar a unes vint persones per motius de seguretat. La inscripció costava 5 euros.

El programa va començar divendres amb una conferència titulada Emergència climàtica, on som i què podem fer?, a càrrec de Francesc Mauri, geògraf i meteoròleg de TV3 que va ser seguida per més d’un centenar de persones. També es va presentar l’exposició Abans miràvem la lluna per tot, a càrrec de Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

Durant la tarda d’ahir també es va celebrar una gimcana infantil d’orientació i a la nit estava programada la Nit d’Astronomia, a càrrec de l’astrofísic pallarès Kiko Herrero. De 21.00 a 22.00 va tenir lloc una xarrada sobre els astres a què va seguir una observació amb telescopis fins a les 24.00 hores a la zona del riu del Palau Abacial.

L’alcaldessa va indicar que el seguiment que ha tingut aquest primera Camin-art farà possible una segona edició per promoure el turisme de naturalesa i permetre conèixer altres atractius paisatgístics o arquitectònics del municipi. Farran va explicar que el consistori organitza aquesta experiència en el marc dels Festivals de Senderisme del Pirineu. “Volíem organitzar una experiència d’aquest tipus, ja que tenim diverses rutes d’interès, vam demar d’entrar i ens ho van admetre, la qual cosa ens ha donat aquesta oportunitat.”