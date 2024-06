Fa més d’un any que l’ajuntament i veïns del Pont de Suert esperen el desplegament de la fibra òptica en el marc del projecte UNICO21. L’agost de l’any passat, Telefónica va instal·lar diversos pals al Pont de Suert, Iran, Irgo, Igüerri, Sarroqueta i Abella d’Adons. Gairebé un any després encara no s’ha efectuat el desplegament i segons fonts de Telefónica, la previsió és que es faci a partir de la tardor.