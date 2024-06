Projecten un aparthotel de 4 estrelles i 40 places al Pont

L’eficiència energètica d’un hotel contribueix a la conservació de l’entorn natural en què es troba. Aquest i altres aspectes com el confort i la sostenibilitat són cada vegada més apreciats pels turistes a l’elegir on allotjar-se, fet que conduirà molts d’aquests al nou aparthotel que promou al Pont de Suert una empresa familiar del municipi. Obrirà la primavera del 2026 i serà el primer a l’Estat, segons els seus promotors, que comptarà amb la certificació Passivhaus Plus, un estàndard internacional per a construccions amb gran eficiència energètica, salubritat i confort i que acredita que generarà amb plaques solars més energia de la que consumirà.

“Volem crear un projecte diferenciat pel que fa a confort i sostenibilitat, a més de saludable”, va explicar Ramon Solana, un dels promotors i arquitectes de l’aparthotel, que va afegir que “hem dissenyat l’edifici sense ponts tèrmics i amb un altíssim nivell d’aïllament, la qual cosa afavoreix al seu torn el confort tèrmic, amb temperatura constant i sense corrents d’aire”. En aquest sentit, el segell Passivhaus certifica un consum energètic de l’equipament un 90% inferior al d’una construcció tradicional. Altres característiques són que el seu disseny garanteix alts nivells d’insonorització, així com un aire renovat i control sobre la humitat relativa. Comptarà amb onze apartaments equipats amb cuina i bany que sumaran un total de quaranta places. En referència a l’aigua, tota serà descalcificada mitjançant una solució ecològica no salina, mentre que la de boca estarà osmotitzada. Aquest seria el primer establiment hoteler de quatre estrelles al Pont de Suert. S’ubicarà en una parcel·la del barri d’Aragó i, una vegada estigui acabat, donarà treball a unes cinc persones. L’estudi del projecte es troba ara en fase de tramitació, i els seus promotors confien que podran començar les obres a l’agost. Pel que fa a la construcció, constarà de dos pisos, a més d’un espaiós garatge per a onze vehicles. Estarà equipat amb una zona de serveis i comunicacions; una sala polivalent amb cuina semiprofessional i un espai orientat a la salut i el benestar amb gimnàs, sauna i piscina climatitzada amb dos carrils de 20 metres de llarg. Quant a l’exterior, hi haurà un espai amb barbacoa, un jardí i una petita piscina.