Centre de neteja per als camions de bestiar

Els vehicles de transport d’animals vius són un punt crític en el control de possibles malalties contagioses. Atesa l’exigència de la normativa de portar a terme neteges als vehicles que transporten aquesta càrrega –ja siguin remolcs o camions–, l’ajuntament de Vilaller ha construït un espai de neteja i desinfecció al costat de l’escorxador del municipi. Es tracta del primer a l’Alta Ribagorça i està dissenyat perquè el seu ús resulti fàcil, intuïtiu i pràctic, a fi que els ramaders puguin obtenir-hi el certificat de desinfecció que necessiten per poder dur a terme un nou servei. La imminent posada en marxa evitarà molts desplaçaments a altres centres de comarques veïnes.

El centre de desinfecció de Vilaller consta d’una zona de neteja amb aigua a pressió i desinfecció que inclou màquines i dipòsits d’aigua freda i calenta. En la mateixa línia, té una zona mecànica de neteja en sec, a fi de poder retirar i dipositar mecànicament restes d’excrements, palla i altres rebutjos en una espai controlat per a una posterior gestió. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram municipal perquè arribin a l’estació depuradora d’aigües residuals.

Els usuaris podran obtenir albarans de neteja i certificats de desinfecció després d’utilitzar-lo

El centre de rentat funcionarà amb fitxes que expedirà l’ajuntament. Aquest assumirà tant l’explotació com el manteniment de les instal·lacions, que generaran els albarans de neteja i certificats de desinfecció després de cada ús.L’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, va explicar que “és un servei de gran utilitat per a la comarca i de molt fàcil accés”, i va afegir que “estem preparant una formació perquè els ramaders de la zona puguin aprendre com funciona”. Val a assenyalar que el centre de desinfecció s’ha construït en terrenys municipals i que, dins d’una segona fase, està previst instal·lar també un sostre que cobreixi parcialment la parcel·la. En la mateixa línia, la zona estarà il·luminada amb plafons led, a fi de poder treballar-hi tant en horari de dia com de nit.

L’equipament s’inscriurà en el registre nacional de centres de neteja i desinfecció. La construcció ha suposat una inversió de 84.700 euros i ha comptat amb una subvenció de la conselleria d’Acció Climàtica.