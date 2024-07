Cessió de sòl per a la nova seu dels Bombers

L’ajuntament del Pont de Suert planeja cedir a la Generalitat dos parcel·les perquè acullin el nou parc de Bombers i la futura base dels Agents Rurals. Donarà així resposta a la necessitat d’unes instal·lacions més modernes i espaioses, previstes per al 2027. Aquests terrenys es troben a prop de l’encreuament de l’N-230 amb l’Eix Pirinenc (N-260) i sumen 6.500 metres quadrats. Estan qualificats com a sòl residencial, per la qual cosa el consistori votarà al ple de dimarts vinent requalificar-los perquè puguin acollir equipaments.

D’altra banda, la Generalitat desplegarà a l’antiga seu de l’ajuntament, al carrer Major, els serveis territorials de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran. L’estructura de l’edifici es troba en bon estat i el departament de Cultura preveu invertir uns 296.000 euros (IVA inclòs) a rehabilitar-ne l’interior. La segona planta haurà d’acollir les oficines, mentre que la primera disposarà d’una sala de reunions i un espai polivalent per a l’ajuntament i entitats del municipi. L’acord suposa una cessió d’ús per un mínim de 30 anys.En un altre ordre de les coses, l’ajuntament preveu apujar el tipus de gravamen de l’impost de béns immobles (IBI), que passarà de l’actual 0,49% al 0,75% a partir de l’any vinent, equiparant-se així a altres municipis com la Pobla de Segur. Seria la primera pujada de la taxa des de l’any 2008. D’aquesta manera, té com a finalitat sanejar les arques municipals, després de constatar un romanent de tresoreria negatiu d’uns 120.000 euros en el passat exercici que li impedeix atendre l’amortització d’un deute per al qual ha de pagar uns 330.000 euros l’any. Així mateix, també preveu bonificar la taxa de llicència d’activitat de 70 euros a 3,77.