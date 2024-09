Art digital a Sant Climent de Taüll

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre artistes digitals, Alba G. Corral, Desilence, Hamill Industries i Masso, han reinterpretat els frescos de l’icònic absis de l’església de Sant Climent de Taüll, en el projecte Lux Mundi. Es tracta d’una experiència audiovisual que connecta l’herència cultural i la tecnologia digital, en un nou màping de l’interior d’església romànica.

Lux Mundi és una iniciativa del departament de Cultura en el marc de la commemoració dels 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va assistir ahir a la inauguració del projecte, va destacar que els quatre artistes que han creat Lux Mundi són un exemple de “la potència emergent de la creativitat digital catalana”, que també és “un motor de tracció per a la innovació cultural de Catalunya”. Va afegir que l’aniversari de la consagració ha de servir per “connectar tota l’herència i riquesa del meravellós escenari de l’església, amb les possibilitats creatives que ens ofereix la tecnologia actual”.

La comissària del projecte, Antonia Folguera, va apuntar que “els artistes que feien els frescos i els digitals tenen més coses en comú del que sembla: treballen amb les eines més avançades del seu temps i el mitjà en el qual es crea l’obra és el mateix lloc on es comunica al públic, en el cas del fresc als murs de l’església, i en el cas de l’art digital a l’ordinador i la pantalla”. Per a Folguera, “el passat i el futur no estan tan lluny com semblen”.El nou màping digital es podrà visitar a partir d’avui els caps de setmana i festius. Les entrades ja es poden adquirir al portal web del consorci de la Vall de Boí. Una vegada acabada la projecció de Lux Mundi, Playmodes va interpretar la peça audiovisual Astres, amb la col·laboració d’Elvira Prado-Fabregat (text i veu). Playmodes utilitza rajos làser per apuntar cap als estels i dibuixar constel·lacions.