El desembassament controlat del pantà d’Escales provoca una crescuda del Noguera Ribagorçana

La presa de l’embassament d’Escales, entre l’Alta Ribagorça i la Ribagorça aragonesa ha iniciat aquest dimecres una operació de desembassament d’aigua que ha provocat una important crescuda del riu Noguera Ribagorçana. La companya Endesa va alertar els municipis de la zona de la possible crescuda del riu tot i que no s’ha desbordat més enllà d’inundar algunes parts properes a la llera que ja es troben en zona inundable. Entre les onze del matí i la una del migdia s’ha assolit un cabal màxim de 90 metres cúbics per segon tot i que l’operació s’ha iniciat a les vuit de matí. Es tracta del pantà més gran de Catalunya amb una capacitat de 145 hectòmetres cúbics i es troba al 91,5% (140 hectòmetres).

El comunicat d’Endesa-Enel adreçat als ajuntaments indicava que l’operació es duria a terme fins a les cinc de la tarda amb “crescudes controlades” que podrien provocar inundacions en diversos guals que es troben en zona inundable. Per això s’ha mantingut el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera i s’ha fet una crida a la població a extremar les mesures de prevenció al voltant de la llera del riu. Tres de les quatre comportes de la presa d’Escales s’han obert per portar a terme el desembassament.