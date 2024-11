Donen 28.000 diapositives d'art romànic a l'Arxiu Comarcal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Anna Maria Cervera va decidir dedicar el seu temps a l’art romànic, la seua gran passió, després de jubilar-se de la feina com a delineant a l’ajuntament de Barcelona. Entre els anys 1990 i 2013 va fer un bon nombre de viatges i excursions per diferents països del món, durant els quals va anar descobrint i catalogant tots els vestigis d’art romànic que va poder, capturant un llegat amplíssim sobre aquest estil artístic i elaborant una base de dades fotogràfica molt voluminosa.

Ara, les seues filles, Anna Maria i Immaculada Gonell Cervera, han cedit el seu fons, compost per unes 28.000 diapositives. Va ingressar aquesta setmana a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’equipament indicat per la seua conservació atesa la proximitat amb el conjunt romànic de la Vall de Boí i tots els exponents d’aquest estil al seu territori i àmbit comarcal, declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Pròximament, els tècnics de l’Arxiu portaran a terme l’adequat tractament arxivístic de la documentació rebuda, amb la finalitat de conservar-la i difondre-la a la ciutadania interessada.