Voluntaris de Creu Roja del Pont de Suert actuaran en emergències

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els voluntaris de l’assemblea de Creu Roja del Pont de Suert s’estan formant per actuar davant d’emergències i catàstrofes a la comarca, en la qual no hi ha efectius de Protecció Civil.

“Hem demanat que ens formessin per poder intervenir. Necessitàvem tenir formació i un punt de referència sobre com actuar davant d’una emergència”, va assenyalar Jep de Moner, president de l’assemblea.

La desena de voluntaris de la capital de l’Alta Ribagorça van participar ahir a la seu del consell comarcal, juntament amb uns altres vint membres de Creu Roja d’altres zones de la demarcació, en una sessió de formació en la qual, entre altres temes, es va tractar la necessitat de formar la població perquè sàpiga interpretar els SMS d’emergències i per actuar.

Es dona la circumstància que cap dels tres pobles de la comarca (el Pont, Vilaller i la Vall de Boí), en la qual s’estan condicionant cursos, té pla d’inundació malgrat sumar 11,2 quilòmetres de zona inundable.