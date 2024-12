Pressupost de quatre milions que destina el 25% a inversions

Vista de Gotarta, on hi ha previstes millores en la captació d’aigua. - VINCENT VAN ZEIJST / WIKIMEDIA COMMONS

El ple del Pont de Suert haurà de sotmetre a aprovació dijous vinent el pressupost municipal per al 2025, que ascendeix a quatre milions d’euros. Això suposa prop de mig milió menys que el pressupost de l’any passat, que va incloure la previsió d’ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per aquest import que finalment el consistori no va rebre. L’alcaldessa, Iolanda Farran, va explicar que les previsions pressupostàries per al pròxim exercici preveuen diferents inversions en els diferents nuclis urbans i també en cursos fluvials. Aquestes últimes tenen com a finalitat evitar inundacions en cas d’avingudes.

El capítol d’inversions ascendeix a un milió d’euros, una quarta part del pressupost municipal. Entre les obres previstes, es troba la instal·lació de noves cobertes a l’aparcament del Roser i la instal·lació allà de panells solars. També està previst dotar de noves captacions d’aigua els nuclis de Gotarta i les Bordes i substituir canonades de fibrociment al Pont de Suert. Així mateix, es pavimentaran carrers del Pont de Suert, una plaça de Malpàs i l’accés a la plaça de Llesp.

El pressupost preveu també portar a terme neteges al curs de la Noguera Ribagorçana i els barrancs de l’Oratori i del Polígon. També estan previstos treballs per consolidar l’església de Santa Maria de Sarroqueta. Al marge d’obres, el pressupost municipal per a l’any vinent 2025 preveu partides per redactar projectes al llarg de l’any que ve. Un és per convertir en zona de vianants el carrer Camp de la Vila del Pont de Suert i un altre per rehabilitar l’edifici del Cinema Ribagorçana.

Durant la sessió plenària de dijous es votarà també la delimitació del terme municipal amb Tremp i Vilaller i l’alcaldessa donarà compte de la seua renúncia al salari municipal (vegeu el desglossament).

L’alcaldessa renuncia al salari de l’ajuntament i també a dietes

L’alcaldessa del Pont de Suert, la independent Iolanda Farran, donarà compte en el pròxim ple de la seua renúncia a cobrar el salari municipal que tenia assignat des de l’inici del seu mandat. Aquesta retribució és incompatible amb la que actualment percep de la Generalitat com a directora dels serveis territorials de Cultura a les comarques del Pirineu, càrrec que ocupa des del mes de novembre passat.Aquesta renúncia suposarà un estalvi per a les arques municipals, ja que el sou que cobrava l’alcadessa no passarà a cap dels altres regidors de l’equip de govern municipal. Així mateix, Farran donarà compte també de la seua renúncia a cobrar indemnitzacions per assistència a plens i dietes de l’ajuntament, malgrat que aquestes sí que són compatibles amb la retribució que rep de la Generalitat de Catalunya.