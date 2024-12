Un centre de podologia guanya el premi a l'emprenedoria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centre especialitzat en podologia al Pont de Suert va rebre aquesta setmana el primer premi (1.000 euros) de la vintena edició del Premi d’Emprenedoria Jove que organitza el consell comarcal de l’Alta Ribagorça. Es tracta d’Encamina’t, Podologia i Salut, liderat per Anabel Fernández León, que ofereix serveis innovadors i integrals cobrint així un buit a la comarca. Quant al segon premi, de 750 euros, va ser per a La Trossa, una cooperativa de treballs forestals que ofereix també serveis de jardineria i educació forestal. També els projectes Borda del Salse, de Manel Juanati, i Aranau Serveis, d’Arnau Vega, van ser reconeguts amb el tercer premi amb 500 euros cada un. Així, Borda del Salse és una explotació de carn ecològica de boví a Durro, mentre que Aranau Serveis ofereix una àmplia cartera de serveis de jardineria, fusteria i pintura. A més, en l’acte de l’entrega de premis van participar també la xef Elisabet Farrero, del restaurant El Ventador, que va explicar la seua trajectòria professional, així com la consellera de Joventut, Maria José Erta, que va reiterar el “compromís del consell perquè l’emprenedoria jove continuï sent un pilar a la comarca”.