Ruta esportiva i cultural afavorida pel Barça

Una quinzena de joves del Pont de Suert assisteixen al programa participatiu comunitari Barça Activa’t impulsat per la Fundació Barça i que compta amb la col·laboració de la Diputació i l’ajuntament. Els joves han creat un circuit esportiu i cultural pels carrers, places i zones d’interès cultural que representen la localitat, i dins d’aquest circuit s’han de superar diversos reptes i jocs. Així mateix, han creat un codi QR amb informació dels llocs d’interès i de les proves a superar per anar passant les etapes del circuit. Aquest projecte contempla crear una plataforma digital que pugui ser visitada pels veïns i els turistes.

Per la seua banda, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar que el projecte va més enllà de fer esport, perquè els joves també portaran a terme treballs voluntaris al poble com per exemple petites millores als parcs o treballs de pintura. La iniciativa es fa dos dies per setmana durant el curs escolar. “Els valors, treballar en equip i la companyonia estan molt presents en aquesta iniciativa, a més d’afavorir la inclusió de joves que no participen en altres activitats extraescolars”, va assenyalar la primera edil Ferran.