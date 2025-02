Illa es reuneix amb entitats locals de l'Alta Ribagorça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

l.b.

Abans d’acudir a la clausura de l’Any Taüll, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va començar ahir la jornada a l’Alta Ribagorça visitant l’ajuntament de la Vall de Boí, on va firmar el llibre d’honor i es va reunir a porta tancada amb l’alcaldessa, Sònia Bruguera. Així mateix, estava previst que Illa dinés amb els representants del sector ramader de la zona al Pont de Suert, trobada en què havien de participar també Sílvia Romero, delegada del Govern de la Generalitat de l’Alt Pirineu i Aran, i Enric Vadell, director dels serveis territorials d’Agricultura. Aquesta reunió s’hauria celebrat hores abans de les marxes lentes de tractors al Pirineu, concretament, al Túnel del Cadí (més informació a la pàgina 25). El president va concloure la jornada a la capital de la comarca, al consistori, on va firmar en el llibre d’honor i es va reunir amb Iolanda Ferran, alcaldessa del Pont de Suert. Després de la trobada, Illa va assegurar al seu compte d’X que l’ajuntament disposa de “tot el suport d’aquest Govern per millorar els serveis públics”. Finalment, el president va visitar la comissaria dels Mossos d’Esquadra del municipi.