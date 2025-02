Revelen nous casos de caça de bruixes al Pirineu

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arrancada del cicle Malastrugança: Històries ocultes de les bruixes al Pirineu va superar ahir totes les expectatives al reunir més de 140 persones en la jornada inaugural a la biblioteca del Pont de Suert. L’elevada assistència evidencia l’interès que continua despertant la història de la bruixeria al Pirineu, un tema que continua generant debat i noves investigacions.

L’arquitecte i especialista en la caça de bruixes a la península Ibèrica Ignasi López Trueba va oferir la primera xarrada, La bruixeria al Pirineu: l’estat de les investigacions, en què va analitzar el context històric i els estudis més recents sobre el tema, aportant claus sobre la repressió de la bruixeria al Pirineu així com el seu impacte en la memòria col·lectiva. Va exposar casos concrets de judicis i condemnes per acusacions de bruixeria al Pallars o l’Alta Ribagorça, fins i tot alguns que van acabar en absolució per part de la Inquisició, entre altres temes.

Al llarg d’un mes, experts abordaran aquesta temàtica des de diverses perspectives, aportant nous enfocaments i coneixements sobre un fenomen que va deixar una profunda empremta en la història del Pirineu entre els segles XIII i XVII.

En aquesta sessió, els assistents coneixeran les plantes fetes servir històricament com a protecció contra el mal i elaboraran el seu propi amulet protector. El 6 de març, a l’institut, la XVIII Jornada Invesjove acollirà les xarrades Dones al marge i Bruixes de dol, a càrrec de la investigadora Ivet Eroles Palacios.

El dissabte 15 de març, l’Arxiu serà l’escenari de dos ponències que aprofundiran en la connexió entre la bruixeria i el paper de la dona en la societat pirinenca: El rol de les dones a l’Alta Ribagorça i la bruixeria, per Joan Ramon Piqué, i Aproximació a la bruixeria pirinenca segons els documents i la tradició oral, per Carmen Castán. Com a complement a aquestes activitats, des d’ahir i fins al 15 de març es pot visitar a la biblioteca l’exposició Bruixes de dol, que recorre l’estigmatització, invisibilització i violències patides per les dones, especialment al món rural, des de la caça de bruixes fins a l’actualitat.