Vilaller finalitza les obres del nou consultori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vilaller ha finalitzat les obres del nou consultori mèdic, finançat per la Diputació. El nou espai compta amb una sala d’espera, dos lavabos (un dels quals adaptat), una sala de calderes, una consulta d’infermeria, una consulta mèdica i una consulta per a professionals externs com podòlegs i fisioterapeutes, serveis molt demanats pels veïns que ara podran obtenir sense necessitat de desplaçar-se.

Al seu torn, aquest nou centre és un avanç important per als ciutadans de Vilaller, que podran beneficiar-se d’una atenció sanitària més completa i propera.

Pròximament, una vegada realitzat el trasllat al nou consultori, s’iniciaran les gestions per a les obres del nou centre de serveis Saiar per a persones grans, que s’ubicarà a les instal·lacions de l’antic consultori mèdic.