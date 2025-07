Un projecte impulsat per la companyia sueca IKEA proposa repoblar un municipi del Pirineu de Lleida

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vilaller va rebre ahir quinze persones interessades en establir-se a la localitat com a part del projecte HolaPueblo, una iniciativa de repoblació rural impulsada per IKEA juntament amb Redeia i AlmaNatura. Entre els assistents es trobaven quatre nens, una dada especialment rellevant per a les aspiracions del consistori de revitalitzar la comunitat escolar local i atreure noves famílies que contribueixin al creixement demogràfic de la zona.

L’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, no va ocultar la seua satisfacció amb els resultats obtinguts fins el moment: "Està tenint un èxit absolut". Des de la primera reunió telemàtica celebrada a finals de febrer, un total de 25 persones han manifestat el seu interès per traslladar-se al municipi. Del grup inicial d’interessats, alguns ja estan buscant activament habitatge i oportunitats laborals a la zona, el que representa una prometedora via per dinamitzar tant l’economia local com el teixit social d’aquesta població pirinenca.

Durant la jornada d’ahir, els participants van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà els serveis i infraestructures disponibles a Vilaller, incloent visites a l’escola local i als comerços de proximitat. El programa va incloure a més un dinar al restaurant Fonda Mas, on van poder degustar productes de la gastronomia local mentre conversaven amb l’alcaldessa sobre les possibilitats i avantatges que ofereix el municipi per a qui busquen una alternativa a la vida a les grans urbs.

Els primers fruits del projecte ja són visibles

La iniciativa HolaPueblo ja ha començat a donar resultats tangibles a Vilaller. A finals de març, una família composta per una parella i el seu fill es va instal·lar en el municipi gràcies a aquest programa. El menor ja ha estat escolaritzat en el centre educatiu local, la qual cosa suposa un important reforç per a l’activitat educativa i social de la localitat. Paral·lelament, ambdós progenitors han aconseguit ocupació|ús a la zona, consolidant així la seua integració en la comunitat.

Aquest cas d’èxit representa exactament el tipus de resultats que el projecte busca aconseguir: no només augmentar la població en termes numèrics, sinó crear vincles sostenibles entre els nous pobladors i l’entorn rural que els acull, generant un impacte positiu en múltiples nivells, des de l’educatiu fins l’econòmic.

Què és el projecte HolaPueblo?

HolaPueblo és una iniciativa d’impacte social que busca combatre la despoblació rural a Espanya a través d’un innovador model de connexió entre municipis amb necessitat d’augmentar la seua població i persones que desitgen emprendre una nova vida en entorns rurals. El projecte està impulsat per tres entitats de referència: Redeia, empresa especialitzada en l’operació d’infraestructures elèctriques; AlmaNatura, B Corp pionera en innovació social rural; i IKEA, la multinacional sueca de mobiliari i articles per a la casa.

La metodologia de HolaPueblo va més enllà de simplement facilitar el trasllat de persones a zones rurals. El programa preveu un acompanyament integral tant als nous pobladors com als municipis receptors, oferint assessorament en matèria d’emprenedoria, integració social i adaptació al nou entorn. D’aquesta manera, es busca garantir que els trasllats siguin sostenibles en el temps i generin un impacte positiu real en les comunitats rurals.

Vilaller es va adherir al projecte l’any passat, de manera que es va convertir en un dels municipis seleccionats per participar en aquesta iniciativa que ja és present en diverses comunitats autònomes espanyoles. La localitat lleidatana complia els requisits establerts pel programa: ser un municipi amb menys de 5.000 habitants, comptar amb serveis bàsics com a escola, centre de salut i connexió a internet, i demostrar un compromís ferm amb l’acollida de nous pobladors.